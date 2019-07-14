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فنانة شهيرة في مسيرة لوقف أكل لحوم الكلاب

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لحوم الكلاب
لحوم الكلاب

متابعات-علا خطاب

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 تزامنًا مع "يوم لحوم الكلاب"، تظاهر العشرات من الأشخاص الذين يعارضون استهلاك لحوم الكلاب، بينهم الممثلة الأمريكية "كيم باسنجر"، في سول لإحياء هذا اليوم في كوريا الجنوبية.

ووقف حوالي 20 على الجانب الآخر داعين إلى إضفاء الشرعية على استهلاك لحوم الكلاب، ولم تصدر تقارير عن وقوع أعمال عنف.

وبموجب اعتقاد تقليدي، الجمعة هو أول أكثر ثلاثة أيام حرارة في كوريا الجنوبية، ويظن كثير من الكوريين الجنوبيين أن تناول لحوم الكلاب أو حساء الدجاج في تلك الأيام الثلاثة يمنحهم القوة للتغلب على الحرارة.

وقالت باسنجر: "علينا إنهاء هذه القسوة على هذا الكوكب".

تجدر الإشارة إلى أن لحم الكلاب ليس قانونيا ولا محظورا صراحة في كوريا الجنوبية، لكن مطاعم لحوم الكلاب تشهد إقبالا متراجعا في السنوات الأخيرة.



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