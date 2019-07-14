الباز: "كنا عواجيز والسيسي رجعنا شباب"

أشاد الإعلامي محمد الباز، بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "إن مصر تعيش الآن أزهى عصور شبابها، حيث إن مصر قبل ثورة 25 يناير كانت دولة عواجيز".

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه"90 دقيقة"، المعروض على فضائية "المحور"، قائلًا: "الرئيس السيسي بعد ثورة 30 يونيو، قام بتجديد حيوية مؤسسات الدولة من خلال إدخال الشباب بها"، معقبا :" كنا عواجيز والسيسي رجعنا شباب تاني".

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه"90 دقيقة"، المعروض على فضائية "المحور"، قائلًا: "الرئيس السيسي بعد ثورة 30 يونيو، قام بتجديد حيوية مؤسسات الدولة من خلال إدخال الشباب بها"، معقبا :" كنا عواجيز والسيسي رجعنا شباب تاني".