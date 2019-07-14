الباز: "كنا عواجيز والسيسي رجعنا شباب"

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السيسي

المحور

25 يناير

الباز

أشاد الإعلامي محمد الباز، بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "إن مصر تعيش الآن أزهى عصور شبابها، حيث إن مصر قبل ثورة 25 يناير كانت دولة عواجيز". 

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه"90 دقيقة"، المعروض على فضائية "المحور"، قائلًا: "الرئيس السيسي بعد ثورة 30 يونيو، قام بتجديد حيوية مؤسسات الدولة من خلال إدخال الشباب بها"، معقبا :" كنا عواجيز والسيسي رجعنا شباب تاني". 

وتابع: أن الحرب على مصر هي إعلامية بالأساس، ولذلك يسعى من خلال برنامجه كشف المؤامرات التي تحاك على مصر، معقبًا: "لن أتردد أبدًا في كسر ظهر أي أحد يحاول تهديد أمن هذا البلد من خلال دوري كإعلامي". 

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