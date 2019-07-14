تطور مفاجئ.. دعوة سعودية لقطر

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السعودية

موسم الحج

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، سلسلة من التغريدات عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تخص استعدادات المملكة لموسم الحج واستقبال الحجاج من كل بقاع العالم، أبرزها دعوة رسمية لدولة قطر لترتيب قدوم الحجاج القطريين.

وأوضحت الوكالة، في تغريداتها، أن وزارة الحج والعمرة وجهت الدعوة للمسئولين عن شئون الحج في دولة قطر هذا العام 1440هـ كغيرهم من المسئولين في الدول الإسلامية للقدوم للمملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين.

وتابعت: "وعُقد الاجتماع معهم بتاريخ 8 / 6 / 1440 هـ وبُحثت كافة الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج والمقيمين من قطر لأداء مناسك الحج، ولكن الوفد القطري غادر دون أن يوقع على اتفاقية الحج".

وأكدت وزارة الحج والعمرة، في بيان صحفي، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر أسوةً بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة..

وأضافت في بيانها، أن الذين بلغت أعداد من تم الاتفاق على قدومهم لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ إلى أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج، في حين أدى مناسك العمرة قرابة 8 ملايين مسلم من جميع دول العالم.

ورفضت وزارة الحج والعمرة الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن حكومة  المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة  قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية من الدخول للمملكة، مؤكدة أن هذه الادعاءات تنافي الحقيقة، حيث أطلقت وزارة الحج والعمرة عدة روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين.

في المقابل، قامت الحكومة القطرية بحجب هذه الروابط عن المواطنين القطريين والمسلمين المقيمين في قطر، ولتمكينهم من أداء المناسك أعلنت  المملكة عن الترحيب بالأشقاء القطريين للقدوم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة والتوجه لأداء العمرة والتعاقد على الخدمات التي يحتاجونها عند وصولهم.



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