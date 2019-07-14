الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

14 يوليه 2019 - 10:35 ص

تنطلق اليوم مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، حينما يواجه منتخب تونس نظيره السنغالي، والجزائر نظيره النيجيري.

وتبدأ المباريات، بمواجهة تونس والسنغال، في تمام الساعة السادسة مساء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة المرتقبة، على قنوات beIN MAX 1 HD ، وقناة تايم سبورت (بث أرضي).

فيما تقام ثاني مواجهات نصف النهائي، بين منتخبي الجزائر ونيجيريا، في تمام الساعة التاسعة مساءا، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل المواجهة القوية بين محاربي الصحراء، والنسور النيجيرية، على قنوات beIN MAX 1 HD ، وقناة تايم سبورت (بث أرضي).