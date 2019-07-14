الجندي لـ"المصريين": "ملكوش دعوة بالسياسة"

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الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

إيمان هاني

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حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الانشغال عن طاعة الله بالعمل أو بالحديث فى السياسة أو الرياضة، قائلا :" متخليش السياسة تنسيك أنه فيه آخرة و موت ، ملكش دعوة". 

وأضاف"الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قائلا :" الرحيل عن الدنيا يستغرق عمراً قصيراً من الإنسان، ولكنه يتطلب منه الكثير من العمل والطاعة التي سيلقى بها ربه وهو محمل بزاد الطاعة والعمل الخيرى ليدخل بهذه الأعمال الجنة. 

وأوضح أنه ينبغي للإنسان أن يختتم يومه بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى يلقي الله بها يوم القيامة، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يحشر المرء يوم القيامة على ما مات عليه". 

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