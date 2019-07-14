» "الأطباء" تناشد طلاب الثانوية هذا الأمر قبل التنسيق

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نقابة الأطباء

جامعات

طلا

حذرت نقابة الأطباء، طلاب الثانوية العامة، وأولياء أمورهم، من الالتحاق بكليات لا تنطبق عليها شروط التعليم والتدريب، وبالتالي لن يتم قيد خريجيها بالنقابة.

ولفتت النقابة العامة لأطباء مصر، إلى أنها أقرت في جمعيتها العمومية الأخيرة قواعد لقيد خريجي كليات الطب الأجنبية بالنقابة، حيث اشترطت دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمي أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.

كما اشترطت النقابة عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، على أن يتم تطبيق هذا البند على من يحصلون على الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي 2018 – 2019 وما بعدها.

وأكدت النقابة، أنه لن يتم قيد خريجي كليات الطب التي تدرس بلا مستشفى جامعي، حيث قرر مجلس نقابة الأطباء في اجتماعه بتاريخ 16 فبراير 2019، عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة، التي يدرس الطلاب فيها دون وجود مستشفي جامعي ملكا خاصا للكلية وبعدد أسرة تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات على غرار المستشفيات الجامعية ،وذلك بالنسبة للكليات التي لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.

وأشارت النقابة إلى أن الكليات التي بدأت الدراسة بها، تعطى فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاعها تبعا لقانون إنشاء الجامعات ولائحته التنفيذية، وإذا لم توفق أوضاعها بنفس القواعد السابقة خلال 3 سنوات من تاريخه، لن يتم قيد خريجيها.



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