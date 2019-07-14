» في عرض البحر.. فنانة تصدم متابعيها بإطلالة مثيرة

أثارت عارضة الأزياء والفنانة اللبنانية، "لاميتا فرنجية"، جدلاً بعد نشرها مؤخراً صورة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها تستمتع بأجواء الصيف في لبنان وترتدي "مايوه بكيني".

وظهرت "لاميتا"، وهي تصطاد السمك في عرض البحر، وسألت محبيها من لديه هذه الهواية مثلها.

وبدت لاميتا بجسم رشيق وهي أم لطفل وتقضي حالياً إجازة في لبنان قبل العودة إلى دبي حيث تقيم مع زوجها وابنها.

يُذكر أن لاميتا كانت عارضة أزياء ووصيفة أولى في ملكة جمال لبنان، وكان لها تجارب تمثيلية، وحالياً دخلت مجال تصميم الأزياء.