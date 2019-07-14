"هواوي" تتخذ إجراءً قاسيًا ضد موظفيها بأمريكا

14 يوليه 2019 - 10:26 ص

تخطط شركة "هواوي" الصينية لتسريح عدد كبير من موظفيها في الولايات المتحدة، في وقت تتصدى شركة معدات الاتصالات الصينية لإدراجها على قائمة أمريكية سوداء، وفقًا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ومن المتوقع أن تشمل عمليات التسريح، وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لـ"هواوي" في الولايات المتحدة "فيوتشروي تكنولوجيز"، التي توظف نحو 850 شخصًا في معامل أبحاث في أرجاء الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.

وذكر مصدر للصحيفة أن التسريحات قد تشمل المئات، وأضاف آخر أن الشركة منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة خياراً للعودة إلى بلادهم ومواصلة العمل في الشركة.

وأضافت "وول ستريت جورنال" أنه جرى إبلاغ عدد من الموظفين بتسريحهم بالفعل، بينما قد يتم الإعلان قريباً عن إلغاء المزيد من الوظائف.