"السودان".. مسيرات لتأبين ضحايا فض الاعتصام

14 يوليه 2019 - 10:25 ص

خرج متظاهرون سودانيون اليوم، الأحد، مضيئين الشموع خلال مسيراتٍ حاشدة في أرجاءِ البلاد لتأبين عشرات المتظاهرين الذين قُـتلوا في فض دامٍ لاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم الشهر الماضي.

وفرّق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصامًا لآلافِ المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو؛ ما أدى الى مقتل العشرات وإصابة المئات .

وكان المحتجون يشاركون حينها في اعتصام لمطالبة الجيش، الذي أطاح الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الفائت، بتسليم السلطة للمدنيين .

ودعا تحالف الحرية والتغيير، المظلة المنظمة للاحتجاجات، لتنظيم مسيرات السبت تحت شعار "العدالة أولا" في ارجاء البلاد في الذكرى الاربعين لضحايا فض الاعتصام الذي أثار تنديدا دوليا .

وهتف المحتجون "الدم بالدم، لا نريد تعويضا"، فيما كانوا يجوبون شوارع منطقة بحري في شمال الخرطوم، أحد معاقل حركة الاحتجاج التي اندلعت في ديسمبر الفائت ضد نظام البشير .



