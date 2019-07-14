"بن سلمان" يشعل مواقع التواصل بهذه الصورة

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الشعر الأبيض

انتشرت بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التي تحدث فيها المغردون عن "هيبة ولي العهد".

وتداول مغردون صورة ولي العهد السعودي، عبر هاشتاغ "صورتك وأنت شايب"، التي يلتقط فيها الناس صورهم "عندما يكبرون" في السن، عبر تطبيق "فيس آب" (Face App ).

احتل هاشتاغ "صورتك وأنت شايب" قمة الأكثر تداولًا في السعودية، وحظيت صورة محمد بن سلمان بقسط كبير من الانتشار.

وتحدث عدد كبير من المستخدمين عن ما أسماه "شيبه هيبة"، وهو ما تعني أن الشعر الأبيض منح ولي العهد هيبة كبيرة.

وعلق عدد من المستخدمين على صورة محمد بن سلمان في الشعر الأبيض، قائلين "حتى في شيبه هيبة وفي عيونه أمان الدنيا كلها"، فيما قال آخر: "فليحفظه الله".

كما نشر عدد كبير من المغردين صورهم عندما يكبرون في السن بالشعر الأبيض، وتباينت ردود الأفعال ما بين معجب بشكله في الشعر الأبيض، وما بين مستاء.



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