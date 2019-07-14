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بالأسعار.. رفع سعر البنزين بالسعودية

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زيادة أسعار الوقود
أسعار بنزين

وكالات - سارة أشرف

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بنزين

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، رفع أسعار وقود البنزين ابتداءً من اليوم، موضحة الأسعار الجديدة ونسبة الرفع الطفيفة.

ووفقًا لـ"أرامكو" فإن الأسعار الجديدة هي على النحو التالي:

- بنزين 91 كان سعره 1.44 ريال لكل لتر، أصبح بـ1.53 ريال لكل لتر

- بنزين 95 كان سعره 2.10 ريال لكل لتر، أصبح بـ2.18 ريال لكل لتر

وقالت "أرامكو"، في بيان على موقعها الرسمي، إن رفع الأسعار يأتي "وفقًا لإجراءات حكومية لتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة".

علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".



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