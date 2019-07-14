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القبض على سيدة تعيش مع جثة والدتها المتعفنة 3 سنوات

قضايا وحوادث

جثة
جثة

عمرو محمد

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ألقت شرطة ولاية تكساس، القبض على امرأة كانت تعيش هي وابنتها مع جثة والدتها المتعفنة لمدة ثلاث سنوات.

وذكرت لـ"ديلي ميل"، أن "السيدة تدعى ديليسا كرايتون، وتبلغ من العمر 47 عامًا، وقبض عليها، بعد أن تم اكتشاف "البقايا العظمية" المتحللة التي يعتقد أنها تنتمي إلى والدتها  "جاكلين لويز كرايتون"، يوم الأحد الماضي، في منزلها في مدينة سيغان، شرق سان أنطونيو.

ويعتقد المحققون أن المرأة المتوفاة، التي كانت تبلغ من العمر 71 عامًا، وقت وفاتها تعرضت لسقوط لا يهدد حياتها في غرفة نومها عام 2016، وبأن ابنتها ديليسا فشلت في مساعدتها لتتوفي والدتها بعد بضعة أيام .

وقالت الشرطة، إن ديليسا وابنتها التي لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها في ذلك الوقت، كانتا تعيشان في المنزل المكون من غرفتي نوم لمدة ثلاث سنوات مع الجثة، وتم توجيه الاتهام إلى ديليسا بإصابة طفل دون سن 15 عامًا عن طريق الإهمال والتسبب في إصابة طفل بعجز عقلي خطير .

ومن الممكن أن تؤدي هذه الاتهامات إلى السجن ما بين عامين و 20 عامًا إلى جانب غرامة قدرها 10 آلاف دولار، وستتلقى الطفلة مساعدة من قسم شرطة سيغن، ومركز الدفاع عن الأطفال في مقاطعة غوادالوب وخدمات حماية الطفل، ولا تزال التحقيقات جارية .



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