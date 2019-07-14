انخفاض الدين الخارجي لإيران رغم العقوبات الأمريكية

14 يوليه 2019 - 10:15 ص

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ديون إيران الخارجية انخفضت بنسبة 25 بالمئة، رغم فرض العقوبات الأمريكية، مشددا على أن العقوبات الأمريكية لم تؤثر على إرادة وعزيمة الإيرانيين.

ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله صباح اليوم الأحد إنه "رغم فرض العقوبات علينا ورغم كل الصعوبات إلا أننا خفضنا ديوننا الخارجية إلى 25 بالمئة، وهذا يعتبر نصرًا لنا"، مضيفا أن "العقوبات الأمريكية لم تؤثر على إرادة وعزيمة الإيرانيين".

وتابع الرئيس الإيراني "العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لو فرضت على أي بلد آخر لواجه انهيارات، لكننا صمدنا".



