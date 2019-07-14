كاتب شهير: يا ليت الثورة المصرية مثل الفرنسية

14 يوليه 2019 - 10:11 ص

تمني الكاتب الدكتور خالد منتصر، أن تكون الثورة التي قامت بمصر (والتي لم يذكرها)، تشبه الثورة الفرنسية والتي تحل ذكراها اليوم.

وكتب تغريدة على حسابه الخاص بـ"تويتر"، قائلًا: "ونحن نحتفل بذكرى الثورة الفرنسية علينا أن نعي الدرس جيداً، تلك الثورة كانت ثورة تغيير وعي قبل أن تكون تغيير حاكم ، تحرير سجن العقل قبل أن تكون تحرير سجن الباستيل،ضد تسلط رجال الدين قبل تسلط الإقطاع".

وتابع: "ياليت ثورتنا كان لها فولتيرها، ولها مونتسيكيو وروسو الذي يمهد لها فكرياً وعقلياً".

وتعد الثورة الفرنسية والتي من أكبر الثورات الشعبية في التاريخ، والتي اندلعت عامي(1789م-1799م)، حيث بدأت هذه الثورة بأزمة اقتصادية حكومية، ثم تطورت فيما بعد إلى حركة شعبية تتخذ التغيير العنيف منهجاً لها؛ إذ هاجم الشعب الفرنسي السجن، والحصن الملكي الذي يعرف باسم (الباستيل)، والذي كان رمزاً للظلم، والقهر، فتمكنوا من احتلاله، والسيطرة عليه، ثم أصبح حكم البلاد بِيد سلسلة من الهيئات التشريعية المنتخبة من قبل الشعب، كما تم إعدام كل من ملك فرنسا آنذاك (لويس السادس عشر)، وزوجته (ماري أنطوانيت)، بالإضافة إلى إعدام الآلاف من مناصِري الملك، والحُكم، علماً بأن هذا الأمر تم في فترة سميت بـ(عهد الإرهاب).

والجدير أن أحداث الثورة انتهت بشكل نهائي بعد أن تولى الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت مقاليد حكم البلاد.



