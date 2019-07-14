  • الأحد 14 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:55 ص
بحث متقدم
الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الجندي لـ"المصريين": "ملكوش دعوة بالسياسة"

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

الملك سلمان

تطور مفاجئ.. دعوة سعودية لقطر

الثورة

كاتب شهير: يا ليت الثورة المصرية مثل الفرنسية

تركي آل الشيخ

رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على طفل طلب مقابلته

طفل واقعة حمام سباحة المرج

والد ضحية حمام سباحة المرج يفجر هذه المفاجأة

ارشيف

"هواوي" تتخذ إجراءً قاسيًا ضد موظفيها بأمريكا

نشأت الديهي

تعليق غير متوقع لـ"الديهي" عن وزارة السعادة

منتخب الجزائر

داعية جزائري للاعبي المنتخب: اللهم انصرهم بنصرك

اغتصاب

حاول اغتصابها.. طفلة تمزق جسد ذئب بشري بسكين

كاتب شهير: يا ليت الثورة المصرية مثل الفرنسية

الحياة السياسية

الثورة
الثورة

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

عهد الرعب.. الرجل الذي أشعل الثورة الفرنسية وقطع الثوار رأسه

#

كاتب لبناني: كريستوفر كولومبوس فعل مثل "الرسول"

#

فرنسا تخلي برج إيفل.. تعرف علي السبب

#

وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: "بنحبك ياريس" تبطل صوتكم في الاستفتاء

تمني الكاتب الدكتور خالد منتصر، أن تكون الثورة التي قامت بمصر (والتي لم يذكرها)،  تشبه الثورة الفرنسية والتي تحل ذكراها اليوم.

وكتب تغريدة على حسابه الخاص بـ"تويتر"، قائلًا: "ونحن نحتفل بذكرى الثورة الفرنسية علينا أن نعي الدرس جيداً، تلك الثورة كانت ثورة تغيير وعي قبل أن تكون تغيير حاكم ، تحرير سجن العقل قبل أن تكون تحرير سجن الباستيل،ضد تسلط رجال الدين قبل تسلط الإقطاع".

وتابع: "ياليت ثورتنا كان لها فولتيرها، ولها مونتسيكيو وروسو الذي يمهد لها فكرياً وعقلياً".

وتعد الثورة الفرنسية والتي من أكبر الثورات الشعبية في التاريخ، والتي اندلعت عامي(1789م-1799م)، حيث بدأت هذه الثورة بأزمة اقتصادية حكومية، ثم تطورت فيما بعد إلى حركة شعبية تتخذ التغيير العنيف منهجاً لها؛ إذ هاجم الشعب الفرنسي السجن، والحصن الملكي الذي يعرف باسم (الباستيل)، والذي كان رمزاً للظلم، والقهر، فتمكنوا من احتلاله، والسيطرة عليه، ثم أصبح حكم البلاد بِيد سلسلة من الهيئات التشريعية المنتخبة من قبل الشعب، كما تم إعدام كل من ملك فرنسا آنذاك (لويس السادس عشر)، وزوجته (ماري أنطوانيت)، بالإضافة إلى إعدام الآلاف من مناصِري الملك، والحُكم، علماً بأن هذا الأمر تم في فترة سميت بـ(عهد الإرهاب).

والجدير أن أحداث الثورة انتهت بشكل نهائي بعد أن تولى الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت مقاليد حكم البلاد.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأطباء" تناشد طلاب الثانوية هذا الأمر قبل التنسيق
» ارتفاع عدد ضحايا سفينة تونس لـ 82 قتيلًا
» في عرض البحر.. فنانة تصدم متابعيها بإطلالة مثيرة
» بالأسعار.. رفع سعر البنزين بالسعودية
» القبض على سائح بفعل فاضح فى الأهرامات
» مروع.. فيل يدهس طفلة ويسحقها بأقدامه
» بالفيديو.. حقيقة هزة أرضية تعرضت لها مصر
» مصرع "نجمة يوتيوب" في حادث مروع
» رد ناري من حلا شيحة بعد الهجوم عليها بسبب فستانها العاري
» مدرب شهير: أصبت بالسرطان .. وأبكي منذ علمي بالخبر
» مرتضى منصور: تعاقدنا مع 5 صفقات من العيار الثقيل

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة