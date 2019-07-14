والد ضحية حمام سباحة المرج يفجر هذه المفاجأة

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والد ضحية العنصرية يكشف تفاصيل مثيرة عن التحقيقات

كشف خالد مبروك، والد طفل واقعة حمام سباحة المرج، عن تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة ،وراء وفاة نجله الوحيد، مؤكدًا أن ابنه تُوفى صعقًا بالكهرباء أثناء وجوده في حمام سباحة بالمرج. 

وروي والد الطفل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مع سيد على، تفاصيل الواقعة، قائلًا: "إن والدة حازم تلقت اتصال من صديق ابنه يقول لها "يا طنط حازم اتكهرب في حمام السباحة ومات واحنا في مستشفى اليوم الواحد"، إلا أنها لم تصدق كلامه ثم أغلقت الهاتف، وبعدها عاودت الاتصال بنفس الرقم ليرد عليها أحد الأشخاص الذي أكد لها وفاة ابنها". 

وأضاف أن الطفل عندما جاء إلى المستشفى كان مازال حيًا ولكنه لم يتلقَ الإسعافات الأولية اللازمة في المستشفى وتوفى، متابعًا: "ابني كان طالع من حمام السباحة واتزحلق على الأرض وكان بجانب حمام السباحة ثلاجة فدخل إيده تحتها من أثر الواقعة وكان بها اسلاك عريانه فتكهرب،صحابوا حاولوا ينقذوا ومعرفوش لأنه اتكهربوا كمان،لما صاحب البيت شاف الولد بيكهرب راح يفصل الكهربا بس بعد فترة، كان الولد انتهى ساعتها".

وأوضح أن حمام السباحة غير قانوني وعشوائي، وصاحب البيت محبوس على ذمة القضية، معقبًا: "عايز حق ابني". 

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