داعية سعودي: استعينوا بالشيخ "جوجل"

14 يوليه 2019 - 10:02 ص

نصح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، بالاستعانة بمحرك البحث "جوجل"؛ لمعرفة إجابات مثل هذه الأسئلة، قائلًا: "فيه شيخ اسمه جوجل، ونحن نسأله".

جاء هذا في رده على استفسارات أحد المتصلين ببرنامج "استوديو الجمعة"، حول معاني عدة كلمات وردت بالأحاديث النبوية الشريفة.

وكان من بين الأسئلة التي طرحها المتصل، هو ما المفارقة بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله تعالى " ، وقولع ليه السلام : " لا تسبُّوا الدهر، فإنَّ الله هو الدهر".

وأوضح المطلق أن المقصود باللعن هنا هو الذم وليس اللعن بمعناه.

كما تساءل المتصل عن معنى "عفرتيه" فأوضح المطلق أنه الظاهر من إبطيه عند رفع اليد في الحديث الشريف: "فرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى بان عفرتاه".