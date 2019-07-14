» القبض على سائح بفعل فاضح فى الأهرامات

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فعل فاضح

ألقى أفراد الأمن بمنطقة آثار الهرم القبض على أحد الزائرين الأجانب وهو يقوم بخلع بنطاله والتقاط صورا لمؤخرته من خلال هاتفه المحمول.

وأوضح أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار منطقة أهرامات الجيزة أنه تم اصطحاب الزائر الأجنبي إلى قسم شرطة الهرم، حيث تم تحرير محضر له بالواقعة والتحفظ على المحمول الخاص به.

وأكد محي الدين، في بيان للوزارة، أنه سوف يتم إحالة الزائر إلى النيابة العامة لارتكابه هذا الفعل المخالف للأعراف والقوانين المصرية.


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