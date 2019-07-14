تعليق غير متوقع لـ"الديهي" عن وزارة السعادة

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، ادعاء بعض المسئولين عن توجه الحكومة المصرية لإنشاء وزارة للسعادة خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "سعادة إيه ياعم الحج، دولة لسه بتبني وبتحاول، عندها بلاوي وأمراض، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسابق الزمن عشان يصلح، وتقولي وزارة سعادة".





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، "أن الحكومة نفت هذا الأمر جملة وتفصيلًا".





وتابع "الديهي"، أن مصر بحاجة لوزارة لـ"الصبر"، حتى يتحمل المصريون فترة البناء والإصلاحات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.



