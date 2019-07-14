رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على طفل طلب مقابلته

متابعات-علا خطاب
استجاب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، لطلب طفل يريد لقاءه.
وطلب الطفل، من خلال مقطع فيديو، مقابلة تركي آل الشيخ، متسائلًا: "هل تتوقعون أن يستجيب المستشار تركي آل الشيخ لرغبتي في مقابلته بخصوص أمر ما؟".
وأجاب "آل الشيخ"، الطفل، قائلًا: "حاضر أرجع إن شاء الله للوطن وتأمر، ياليت تتواصل مع هيئة الترفيه يا ولدي".
حاضر ... أرجع ان شاءالله للوطن وتامر ... ياليت تتواصل مع هيئة الترفية ياولدي?? pic.twitter.com/r8m8kgieXR— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 14, 2019
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