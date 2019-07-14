رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على طفل طلب مقابلته

استجاب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، لطلب طفل يريد لقاءه.

وطلب الطفل، من خلال مقطع فيديو، مقابلة تركي آل الشيخ، متسائلًا: "هل تتوقعون أن يستجيب المستشار تركي آل الشيخ لرغبتي في مقابلته بخصوص أمر ما؟".

وأجاب "آل الشيخ"، الطفل، قائلًا: "حاضر أرجع إن شاء الله للوطن وتأمر، ياليت تتواصل مع هيئة الترفيه يا ولدي".