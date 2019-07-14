  • الأحد 14 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:56 ص
بحث متقدم
الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الجندي لـ"المصريين": "ملكوش دعوة بالسياسة"

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

الملك سلمان

تطور مفاجئ.. دعوة سعودية لقطر

الثورة

كاتب شهير: يا ليت الثورة المصرية مثل الفرنسية

تركي آل الشيخ

رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على طفل طلب مقابلته

طفل واقعة حمام سباحة المرج

والد ضحية حمام سباحة المرج يفجر هذه المفاجأة

ارشيف

"هواوي" تتخذ إجراءً قاسيًا ضد موظفيها بأمريكا

نشأت الديهي

تعليق غير متوقع لـ"الديهي" عن وزارة السعادة

منتخب الجزائر

داعية جزائري للاعبي المنتخب: اللهم انصرهم بنصرك

اغتصاب

حاول اغتصابها.. طفلة تمزق جسد ذئب بشري بسكين

أديب: "إحنا في كارثة جهات منعرفهاش أخدت معلومات عننا"

آخر الأخبار

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

اشتعال النار بطائرة تجسس أمريكية

#

عمرو أديب: زيادة مفاجأة في أسعار الذهب

#

معلومة كارثية عن امتحانات الثانوية العامة

#

هذا ما قاله "أديب" عن حريق كاتدرائية نوتردام


شارك الإعلامي عمرو أديب، في تطبيق "Face App"، قائلًا: "ناس كتير عملولي صورتي وبعتولي، بس أنا مش عايز أشوف شكلي لما أوصل لـ 70 سنة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "اللي بيشتغل الشغلانة دي مبيوصلش لعمر السبعين"، محذرًا من خطورة هذا التطبيق كونه يستحوذ على صور المشاركين، ومعلومات عنهم.

وتابع الإعلامي قائلًا: "أنتم مش واخدين بالكم من جمع المعلومات اللي بيحصلكم، إحنا بنعطي معلومات عنا لجهات منعرفهاش ، دي كارثة". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأطباء" تناشد طلاب الثانوية هذا الأمر قبل التنسيق
» ارتفاع عدد ضحايا سفينة تونس لـ 82 قتيلًا
» في عرض البحر.. فنانة تصدم متابعيها بإطلالة مثيرة
» بالأسعار.. رفع سعر البنزين بالسعودية
» القبض على سائح بفعل فاضح فى الأهرامات
» مروع.. فيل يدهس طفلة ويسحقها بأقدامه
» بالفيديو.. حقيقة هزة أرضية تعرضت لها مصر
» مصرع "نجمة يوتيوب" في حادث مروع
» رد ناري من حلا شيحة بعد الهجوم عليها بسبب فستانها العاري
» مدرب شهير: أصبت بالسرطان .. وأبكي منذ علمي بالخبر
» مرتضى منصور: تعاقدنا مع 5 صفقات من العيار الثقيل

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة