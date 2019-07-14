هندية تضع مولودا في حج العام.. لن تتخيل الاسم

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قامت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بتسليم أول شهادة ميلاد لحاج من الجالية الهندية يدعى ديل شاد، والذي وضعت زوجته مولودها بالمدينة المنورة، واتفقوا على تسميته بـ " أحمد المدينة".

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية فقد عبّر الحاج الهندي ديل شاد، عن سعادته بالمولود والخدمات التي تم تقديمها بالمستشفى موضحا أن حبه للمدينة المنورة جعله يختار، أحمد المدينة ، اسما لمولوده.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، وجه بتسليم شهادة الميلاد لوالد الطفل بمقر إقامتهما بالمدينة المنورة، لتسهيل الإجراءات الوالدين، منوها أن الأحوال المدنية هي الجهة الرسمية المعنية بإثبات وتسجيل الواقعات المدنية لضيوف الرحمن ومنها عمليات الولادة التي تقع في مواسم الحج .


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