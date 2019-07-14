أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، وبنك المشرق، وبنك البركة ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.

وسجل العملة الخضراء في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك سئيب، والبنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول، والبنك الأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.

كما سجل في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك الأهلي اليوناني، وبنك بلوم، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء.


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