» رد ناري من حلا شيحة بعد الهجوم عليها بسبب فستانها العاري

14 يوليه 2019 - 08:23 ص

شنت الفنانة حلا شيحة هجوما شرسا على إحدى متابعيها بعدما دعت لها بالهداية على خلفية ظهورهها بفستان عاري الكتف.



نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها من حفل توزيع جوائز BIAF اللبنانية في دورته العاشرة



وظهرت حلا مرتدين فستانا منفوشا من الأسفل بينما يظهر الفستان مكشوفا من الأعلى وهو ما فتح بابا من الهجوم على حلا باعتباره أول ظهور لها بهذا الشكل منذ خلع الحجاب.



و كتبت إحدى المتابعات لـ"حلا": "ربنا ينور بصيرتك ويهديكي"، فردت عليها بقولها: "سبتلكم الهداية ليكم"، وهو ما أثار انتقادات جديدة ضدها من البعض، مدافعين عن تلك المتابعة باعتبارها لم تقل لها ما يؤذيها لتتلقى ردًا بهذه الحدة.

