» مدرب شهير: أصبت بالسرطان .. وأبكي منذ علمي بالخبر

14 يوليه 2019 - 08:13 ص

تفاجأ الحاضرون في المؤتمر الصحفي الذي أقامه "ميهايلوفيتش" - المدير الفني لنادي بولونيا الإيطالي - بكلماته التي بدت صادمة للجميع.



وقال الصربي "ميهايلوفيتش" في المؤتمر : "أنا مُصاب بسرطان الدم و لوكيميا حادة؛ عندما بلغني الأمر؛ كانت صدمة فعلية؛ بقيت أبكي لأيام؛ أرى شريط حياتي يمر أمام عيني".



وصدم الجميع من الخبر وساد الوجوم ، قبل أن يخرج رئيس النادي الإيطالي برسالة مقتضبة إلى "ميهايلوفيتش" قال فيها: "" لا بأس يا رجُل؛ سنحارب المرض معاً و لن نتركك وحدك أبداً "



و أعلن النادي بقاء ميهايلوفيتش على رأس الإدارة الفنية للموسم القادم..

