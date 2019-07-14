» فنانة شهيرة تهاجم زميلها الفنان: لا أطيقه وأشمئز منه

14 يوليه 2019 - 07:39 ص

شنت الفنانة المغربية دنيا بطمة هجوما شرسا على المطرب الفلسطيني محمد عساف ، في هجوم ليس الأول منها .



وقالت "بطمة" في تصريحات تلفزيونية عن عساف إنها لا تطيقه ، مضيفة: "أشمئز من سماع أسمه ".



يذكر أنه خلال مهرجان موازين، قال محمد عساف إنه سامح الفنانة المغربية على كل ما صدر منها مسبقًا، ذاكرًا أنه لا يمانع في طي صفحة الخلافات القديمة بينهما. وتابع تصريحاته قائلًا: "بطمة من الأصوات الجميلة، وأنا سامحتك رغم كل ما قولتيه عني".



