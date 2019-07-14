» تفاصيل ضبط شبكة لتبادل الزوجات بالدقهلية

14 يوليه 2019 - 06:10 ص

تمكن ضباط بمديرية أمن الدقهلية من ضبط شقيقين في قرية تابعة لمركز المنصورة لاتهامها بالترويج لـ"تبادل الزوجات" عبر صفحة على "فيس بوك".



تفاصيل الواقعة بدأت في الظهور بعدما تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا يفيد رصد إدارة التوثيق والمعلومات لإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تروج لـ"تبادل الزوجات".



وبحص الـ IP الخاص بالأجهزة التي تنشر عبر تلك الصفحة أمكن التعرف على المتهمين الذي تبين أنهما شقيقان ، أحدهما موظف بصيدلية ، والآخر صاحب محل لبيع أجهزة الكومبيوتر.



وبضبطهما اعترفا خلال تحقيقات الشرطة أنهما قاما بإنشاء تلك الصفحة للترويج لتبادل الزوجات داخل المنزل الخاص بهما .



لكنهما في تحقيقات النيابة أنكرا صلتهما بالواقعة ، حيث قررت النيابة إخلاء سبيلهما على ذمة القضية .



