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تفاصيل صادمة لوفاة طفل صعقا بالكهرباء في "حمام سباحة"

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مصرع طفل صعقًا بالكهرباء

قال خالد مبروك، والد ضحية حمام سباحة المرج، إنه علم في البداية بأن نجلة مات غرقًا في حمام السياحة، وعندما ذهب إلى المستشفى، علم بأنه نجله توفى صعقًا بالكهرباء، فقام بإعداد محضر بهذا الامر في قسم المرج.
وتابع "مبروك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة":، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن النيابة عندما قامت بمعاينة حمام السباحة، وجدته غير مطابق للمواصفات، معقبًا: "مفيش في الحمام أي فنيين أو مدربين".
وأضاف: "حمام السباحة عبارة عن قطعة أرض، معمولة حمام سباحة من قبل أحد الأهالي، صاحب الحمام قاعد على الكرسي بره، بيقطع التذكرة للأطفال، وخلاص" 
ولفت إلى أن هناك ثلاجة بالقرب من حمام السياحة، قد تقتل الأطفال الموجدين في الحمام بشكل كامل إذ حدث أي ماس كهربائي".


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