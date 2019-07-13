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إعصار "باري" يتحول إلى عاصفة استوائية بعد وصوله لويزيانا

عرب وعالم

إعصار (أرشيفية)
إعصار (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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وصل إعصار "باري" إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية، قادما من خليج المكسيك، ليتحول إلى عاصفة استوائية.
وقالت وسائل الإعلام الأمريكية إن "باري" تحول إلى إعصار من الدرجة الأولى صباح السبت، قبل أن يصل اليابسة في الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي (18: 00 ت غ).
ولدى وصوله اليابسة خفت حدة الإعصار ليتحول إلى عاصفة استوائية.
وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 77 ألف شخص في لويزيانا بسبب "باري"، كما اقتلعت الرياح العديد من الأشجار.
وتوقفت حركة الطيران في مطار مدينة نيو أورليانز بالولاية نتيجة للعاصفة.
وكانت مدينة نيو أورليانز قد ضربها الإعصار المدمر "كاترينا" عام 2005 حيث اجتاحت مياه الفيضانات المدينة وأسفر ذلك عن مصرع نحو 1800 شخص. 

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