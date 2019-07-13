إعصار "باري" يتحول إلى عاصفة استوائية بعد وصوله لويزيانا

13 يوليه 2019 - 10:20 م

وصل إعصار "باري" إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية، قادما من خليج المكسيك، ليتحول إلى عاصفة استوائية.



وقالت وسائل الإعلام الأمريكية إن "باري" تحول إلى إعصار من الدرجة الأولى صباح السبت، قبل أن يصل اليابسة في الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي (18: 00 ت غ).

ولدى وصوله اليابسة خفت حدة الإعصار ليتحول إلى عاصفة استوائية.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 77 ألف شخص في لويزيانا بسبب "باري"، كما اقتلعت الرياح العديد من الأشجار.

وتوقفت حركة الطيران في مطار مدينة نيو أورليانز بالولاية نتيجة للعاصفة.