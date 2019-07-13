  • السبت 13 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:08 م
بحث متقدم
أرشيفية

أزمة جديدة تضرب سوق السيارات بسبب هذا القرار

جيرنوت روهر

مدرب نيجيريا: استبعدت مهاجم الأهلي لهذا السبب.. ولن أنصح «صلاح»

برلمان

قانون الإدارة المحلية.. مؤجل لأجل غير مسمى

مقابر (أرشيفية)

فتح مقبرة سيدة الشرقية.. ماذا وجدوا؟

أرشيفية

فضائح بالجملة.. نكشف أسرار مشاجرات «إعلاميّ الإخوان» بالخارج

جرينبلات

مفاجأة بشأن "حل الدولتين" في صفقة القرن

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الفرنسية

تعرف على نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل

برلمان مصر.. انقلب السحر على الساحر

هل ترفع الحكومة راتب المعلم إلى 4 آلاف جنيه؟

أرشيفية

بالأسماء.. أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2019

نجوم امم افريقيا

نجوم «فشنك».. «فى أوروبا هالله الله.. وفى مصر يعلم الله»

مقترح برلماني بتعيين أبناء المناطق المقام عليها مشاريع

الحياة السياسية

برلمان التقشف يدعم «العمد»
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

«فتة وكانز».. رحمة ونور على الأموات

#

مقترح برلماني بتعيين المهندسين سائقين للقطارات

#

ضبط «صاحب مطبعة» لتزويره محررات رسمية

مجلس النواب

الكهرباء

لجنة الطاقة

النائب طلعت السويدى

تعيين أبناء المنطقة

قوبلت مطالبة النائب طلعت السويدي، بتعيين أبناء المناطق المقامة عليها مشاريع, بالرفض داخل مجلس النواب, معتبرين أن هذا الأمر مخالف لقانون العمل والدستور في شغل الوظائف الحكومية, وسيفسح بتعيين أشخاص ليس لديهم خبرة في العمل.

وطالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس طلعت السويدي، وزارة الكهرباء، بضرورة الوضع في الاعتبار، العمل على تعيين عدد من أبناء أي منطقة تقام عليها أي مشروعات خاصة بالوزارة.

وقال المهندس طلعت السويدي، إن على الوزارة مراعاة تعيين أبناء المناطق المقامة عليها المشروعات طالما الوظائف لا تحتاج إلى خبرات معينة.

وأعلنت وزارة الكهرباء مراعاة هذا الأمر، على أن تتم موافاة اللجنة بصورة من مسابقات التعيين التي يجرى الإعلان عنها.

وكشفت الوزارة، عن أنه سيجرى شحن العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع، من خلال الهاتف المحمول في المرحلة المقبلة، تفاديًا لأي معوقات، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص مليار و700 ألف جنيه حدًا أدنى؛ من أجل تحويل الضغط الهوائي لكابلات أرضية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المحافظات هي التي تحدد الأماكن الأخطر التي تحتاج إلى تغيير الهوائي لكابلات أرضية.

وعبر النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب عن رفضه للمقترح، معتبرًا أن هذا تمييز والكل ضد التمييز.

وأضاف لـ"المصريون"، أنه "طالما المشروع مقام على أرض مصرية فيجب على الجميع أن يقدم للعمل؛ لأن اختيار أبناء المنطقة من دون غيرهم مخالف لأنه ضد القانون والدستور, أما في حال أن يقام مشروع في منطقة نائية فلا مانع من اختيار أبناء المنطقة، ولكن بشرط أن تكون هناك كفاءات وخبرات على أن يختار الشاب الذي يصلح للعمل".

وطالب أمين سر لجنة القوى العاملة، بالالتزام بالقانون، خاصة قانون الخدمة المدنية, "الذي نص على أن يكون هناك إعلان مسبق للتعيين، وعمل اختبارات وكفاءات؛ لأن هناك قانونًا يحكمنا، ولابد من أن نلتزم به حتى لا تكون مصر عبارة عن غابة؛ نظرًا لعدم الالتزام بالدستور".

وأشار "يحيى"، إلى أنه "عندما يتم اختيار أبناء المنطقة من دون غيرهم سوف تلعب الواسطة والمحسوبية دورها في اختيار عمال لا يصلحون للعمل في هذه الأماكن دون وجود خبرة أو كفاءة قادرة على تحقيق إنتاج وتقدم للمكان, وبالتالي لا نرى إلا رجوع للخلف".

من جانبه، قال النائب خالد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب, إن "الاقتراح مخالف للدستور".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "الهدف من الاقتراح أن يتم تعيين أبناء المناطق المقام عليها مشاريع ربما كان مراعاة فرق المسافة للعمال الذين يأتون من خارج المحافظة, بجانب توفير الوقت؛ بسبب قرب مسافة العامل للمشروع, كما أن العامل الذي يأتي من محافظة أخرى سيطلب نقله بعد فترة معينة؛ مما يسبب عجزًا في المكان المعين به, أو ربما قد يكون لخفض نسبة البطالة في المحافظة التي سيقام عليها المشروع".

وأشار عضو لجنة الطاقة، إلى أن "اختيار أبناء المنطقة مخالف لقانون العمل, حيث إنه لا تتوفر الشروط مثل إعلان مسابقة, أو اختبارات, ولكن في هذه الحالة سوف يتم اختيار الأشخاص دون كفاءة ومهنية, وسوف يظلم أصحاب الكفاءات والخبرة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. غدًا إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية
» «بلماضي»: التاريخ لن يمنحنا الأفضلية أمام نيجيريا
» «وثائق سرية» تشعل بريطانيا
» طارق حامد في اتحاد جدة مقابل 4 ملايين دولار
» "الجيش" يحذر المتقدمين للحربية من هذا الأمر
» استقبال شعبي أسطوري للاعبي منتخب مدغشقر أثناء عودتهم
» أمريكا تمهد لفرض عقوبات على بوتين
» بالفيديو.. لحظة وفاة حارس مرمى داخل الملعب
» تأجيل المصادقة على "اتفاق الخرطوم" لأجل غير مسمى
» تعرف على الدول العربية المؤيدة لـ«مجازر الأيغور»
» هام وعاجل.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة