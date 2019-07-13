فتح مقبرة سيدة الشرقية.. ماذا وجدوا؟

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بعد شكوك حول دفنها حية..

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مقابر (أرشيفية)
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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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رد مصدر بمديرية أمن الشرقية، على ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إفاقة سيدة من مدينة فاقوس، بعد دفنها حية.

وأوضح المصدر، بحسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك"، أن الواقعة تحرر بشأنها المحضر رقم 1810 إداري فاقوس لسنة 2019.

وتابع المصدر أن الأمن حاول استدعاء أبناء المتوفاة "فكيهة.م" (67 عاما)، لسؤالهم، إلا أنهم رفضوا الحضور، فيما تم استدعاء حانوتي الناحية، "السيد محمد علي" (57 عام)، والذي أكد أنه مَن دفن السيدة ظهر يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن بناتها حضرن في اليوم التالي وأخبروه بسماع صوتها من داخل المقبرة، وحينما فتح باب المقبرة وجد الجثة على حالتها دون أي تغيير.

من جانبه، قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أمس الجمعة، إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المديرية وعضوية التفتيش المالي والإداري ومدير إدارة الرعاية الأولية وعضو الشؤون القانونية، وذلك لفحص الواقعة والتأكد منها، موضحا أن المديرية تأخذ الأمر على محمل الجد وفور نهاية التحقيق سيتم توضيح الحقيقة كاملة إذا ما كانت هناك شبهة في دفنها حية أم لا.



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