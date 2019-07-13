هل ترفع الحكومة راتب المعلم إلى 4 آلاف جنيه؟

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النائب مصطفى كمال

زيادة أجور المعلمين

4 آلاف جنيه

طالب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بزيادة راتب المعلم إلى 4 آلاف جنيه، من أجل تحسين ظروفه المعيشية بما ينعكس بالإيجاب على العملية التعليمية في مصر.

وأضاف "كمال الدين"، في تصريحات صحفية, أن المعلم هو المسئول الأول عن توصيل المعلومة للطالب، ويعد المفتاح السري للمستقبل، مشيرًا إلى أن تحسين الظروف المعيشية للمعلم ورفع راتبه يمكّنه من التركيز بشكل أكبر في العملية التعليمية، واستخدام أكثر من وسيلة لتوصيل المعلومة للطالب.

وشدد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي على ضرورة أن تُعدّ الوزارة خطة معايير؛ لتقييم أداء المعلم قبل إعطائه هذا المبلغ، والتي تتضمن أن يكون قادرًا على توصيل المعلومة إلى الطالب بشكل ميسر وبسيط يستهدف جميع الطلاب، وأن يكون منتظمًا في عملية الحضور داخل المدرسة، وفي تحضير الدروس.

وأشار النائب، إلى أنه في حالة عدم تنفيذ هذه المعايير يقل راتب المعلم تدريجيًا، فإذا تحسَّن أداؤه يزيد راتبه إلى أن يصل لـ4 آلاف جنيه مرة أخرى.

وأكد أن هذه الطريقة ستخلق نوعًا من أنواع المنافسة لدى المعلمين، وتعطي لهم حافزًا لتقديم أفضل الأداء للارتقاء بالمنظومة التعليمية إلى القمة، وخروج جيل واعد قادر على رفع اسم مصر إلى السماء.

وكان النائب البرلماني هيثم الحريري تحدث في وقت سابق عن مشكلة ضعف رواتب المعلمين في مصر، مشيرًا إلى أن معلمًا منذ 28 عامًا يتقاضى 2500 جنيه، ومعه أسرة وأولاد، فرد عليه رئيس النواب، قائلًا: "مرتبات المدرسين أعلى من كدا بكتير ومن أفضل المرتبات".

وقالت النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب, إنه "لابد من زيادة أجر المعلم، وهذا ما نطالب به وزير التعليم بصفة مستمرة", موضحة أن "وزير التعليم طالب بـ138 مليار جنيه منها 11 مليارًا للتطوير".

وأضافت نصر لـ"المصريون"، أنه "كان هناك تصور معين لكل معلم بأنه يحصل على راتب يبدأ من 3,500 إلى 8000 جنيه بالترقي، وهذا بناءً على دراسة قدمت".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن "المعلم يستحق هذا المبلغ لكن ربما وزارة المالية ليست لديها موارد لزيادة أجور المعلمين, موضحة أن المعلم لابد من أن يعيش حياة اجتماعية مناسبة للمعلم".

ولفتت إلى أن "المعلم من الممكن أن يزيد دخله بجانب الراتب الأساسي الذي يحصل عليه, من خلال تقديم خدمات أو أنشطة أو تأليف كتاب, ليتسنى له الحصول عل مكافأة من الوزارة".

وقالت الدكتورة بثينة عبد الرءوف, الخبيرة التربوية, إن "حالة المعلم خاصة في الفترة الأخيرة غير مرضية؛ خاصةً أن المعلمين رواتبهم ثابتة ولم ترتفع منذ فترة، في حين أن هناك قطاعات أخرى رواتبها في زيادة مستمرة".

وأضافت لـ"المصريون": "رفع راتب المعلم لـ4 آلاف جنيه أقل شيء في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المعلم وأسرته, خاصة بعد منعهم من الدروس الخصوصية".

وأشارت إلى أن "تحسين وضع المعلم اقتصاديًا في مصلحة البلاد, حتى يؤدي عمله على أكمل وجه, في حين أن هناك موظفين في البترول والكهرباء قد يصل أقل راتب للموظف في هذه الجهات لـ3آلاف جنيه أو ربما أكثر, فلماذا لا يتم النظر إلى المعلم خاصةً أنه يعد مسئولًا عن أجيال, كما أنه لولا وجود المعلم ما كان للطبيب أو الوزير أو المهندس وجود".

وأوضحت أن "هناك من يقول إن الوضع الاقتصادي لا يسمح بزيادة الرواتب", متسائلة: "هل الوضع صعب فيما يتعلق بالمعلمين فقط أم يشمل الجميع؟".

وأيدت الخبيرة التربوية، وضع خطة معايير من قبل الوزارة؛ لتقييم أداء المعلم, معتبرة أن في "هذه الحالة سوف نرى معلمين على أفضل مستوى، فالكل سيسعى لتطوير نفسه لكي يحصل على هذا الراتب".


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