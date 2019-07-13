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شاهد.. بطل وكواليس فيديو "جدعنة المصريين"

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الشاب المغربي علاء الصنوبري
الشاب المغربي علاء الصنوبري

أحمد سالم

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الشباب المصري

فيديو جدعنة المصريين

الصحفي المغربي

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو أظهر شهامة وجدعنة الشباب المصري عندما ظهر فيه شاب مغربي يطلب المساعدة من المصريين في شوارع العاصمة، في حين قام العديد من الأشخاص بتقديم الدعم له.

وكان بطل الفيديو صحفي مغربي أراد أن يختبر كرم المصريين، خلال تواجده مع مشجعي المنتخب المغربي الذي ودع بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر من دور الـ 16، وذلك بتصوير فيديو يدعي فيه فقد متعلقاته الشخصية لتفاجئ برده فعل المصريين.

ويروي الشاب المغربي علاء الصنوبري، صاحب الفيديو الذي لاقى رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي يومياته في مصر قائلا إنه جاء لمصر لتصوير إحدى حلقات برنامج «ريأكشن» الذي تقوم فكرته الأساسية على تصوير ردود فعل الجماهير تجاه موقف معين باستخدام كاميرات خفية، ووقع الاختيار على تصوير رد فعل المصريين تجاه إحدى مشجعي بطولة الكان الذي فقد معلقاته الشخصية.

وأعرب الصحفي المغربي عن دهشته لكرم المصريين الذي تلقاه عقب ادعائه بفقد متعلقاته الشخصية بما في ذلك ما لديه من أموال، حيث أنهال عليه المصريين من مختلف الفئات العمرية الذين عرضوا عليه مساعدته سواء بإعطائه مبالغ مالية، أو عرض تقديم الطعام له، ووصل الأمر بعرض البعض عليه الإقامة في منازلهم.

عدم اكتشاف المصريين لخدعة الشاب المغربي تعود لتثبيته لكاميرات خفية بإحدي السيارات بمساعدة أحد أصدقائه المصريين ويدعى محمد مجدي.

علمًا بأن اعتزاز المصريين بوطنهم، إلى جانب خفة دمهم، وكرمهم أكثر ما حاز على إعجاب علاء الصنوبري، الذي أختتم حديثه بتوجيه الشكر للشعب المصري، متمنيًا العودة مرة أخرى لمصر من أجل زيارة أماكن جديدة والتعرف على الشعب المصري بشكل أكبر.

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