» "الجيش" يحذر المتقدمين للحربية من هذا الأمر

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القوات المسلحة

كلية الشرطة

الكلية الحربية

المتقدمين للحربية

شروط الالتحاق بالعسكرية

حذرت القوات المسلحة، الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، من الانسياق وراء ادعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفة عمل بالقوات المسلحة، وقيامهم بالادعاء بمساعدتهم في اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وشددت القوات المسلحة في بيان اليوم السبت، على عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات لعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


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