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استقبال شعبي أسطوري للاعبي منتخب مدغشقر أثناء عودتهم

الرياضة

مدغشقر
مدغشقر

أمير سعد

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المصريون

مدغشقر

امم افريقيا

رغم الخروج من دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، استقبلت جماهير مدغشقر لاعبي منتخبهم بحفاوة بالغة، فور وصولهم إلى بلادهم.

وودّع المنتخب الملغاشي كأس الأمم الإفريقية من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة من تونس بثلاثية نظيفة.

ودخل المنتخب الملغاشي التاريخ من أوسع الأبواب بعدما تأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه وفي أول مشاركة له بالعرس القاري.

وحرصت الجماهير على رفع أعلام مدغشقر في الشوارع عبر وصول بعثة الفريق التي استقلت حافلة مكشوفة طافت بها الشوارع الممتلئة بالجماهير الغفيرة.

ونجح منتخب مدغشقر فى إنهاء مرحلة المجموعات من أمم إفريقيا في الصدارة برصيد 7 نقاط من فوز على بوروندي بهدف نظيف، ونيجيريا بهدفين دون رد، وتعادل مع غينيا بهدفين لكل منهما.

وتأهل منتخب مدغشقر للدور ثمن النهائي ليواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية ويفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلين والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليودّع على إثرها البطولة القارية بعد الهزيمة من تونس بربع النهائي بثلاثية نظيفة. -


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