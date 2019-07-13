بالأسماء.. أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2019

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، اتصالات هاتفية بالطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، هنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم، متمنيًا لهم ولجميع طلاب الأزهر مزيدًا من التقدم والنجاح.

وحرص فضيلته على الاتصال بالطلاب خلال وجوده في ألمانيا لتلقي العلاج، وتهنئة الطلاب الأوائل ومشاركتهم الفرحة بتميزهم، وأشاد فضيلته بتفوق هؤلاء الطلاب وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، كما حرص فضيلته على التواصل مع أولياء أمور الطلاب وشكرهم على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم ودعاء وطمأنينة، مؤكدًا فضيلته أن الأسرة هي سر التفوق والنجاح لكل طالب.

وجاءت نتيجة الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2019 بمختلف الشعب كالآتي:

حصل على المركز الأول علمي الطالب: أحمد بكر محمد عبد الباري بمعهد عبد الرؤوف الوكيل بالدلجمون كفر الزيات بمحافظة الغربية بمجموع 650 بنسبة مئوية 100.00%

وحصل على المركز الأول للقسم الأدبي الطالب: محمد السيد خليل المتولي بمعهد كفر الخوازم بطلخا محافظة الدقلهلية بمجموع 626 بنسبة مئوية 99.37%.

فيما حصلت على المركز الأول للطلاب المكفوفين الطالبة: هبه فتوح حسين السيد عوض بمعهد فتيات المحلة الكبري بمحافظة الغربية بمجموع 615بنسبة مئوية 97.26%.

في حين حصل علي المركز الأول للشعبة الإسلامية الطالب أحمد جمال صابر فريد بمعهد الشعبة الإسلامية بالعاشر من رمضان بمجموع 635 بنسبة مئوية 94.78%.

وأوصى شيخ الأزهر أوائل الثانوية الأزهرية بأن يواصلوا التميز والتفوق ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، وبر الوالدين، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، والابتعاد عن رفاق السوء والمحبطين، وأن يدرك الطالب أن دراسته في الجامعة تمثل مرحلة القراءة وكسب العلم والثقافة، والبعد عن تضييع الوقت فيما لا ينفع.

من جانبهم، عبر الطلاب الأوائل عن سعادتهم باتصال فضيلة الإمام الأكبر وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، واعدين فضيلته بأن يواصلوا النجاح والتفوق، وأن هذا الاتصال يمثل دفعة معنوية قوية لكل طالب بأن يجد ويجتهد في تحصيل العلم النافع.

هذا وقد أشارت مصادر بكنترول الشهادة الثانوية الأزهرية إلى أنه سيتم إعلان النتيجة بشكل رسمي خلال الساعات القادمة على موقع الأزهر التعليمي.



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