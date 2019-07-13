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«جيريس»: جاهزون للفوز على السنغال والعبور للنهائي

الرياضة

جريس
جريس

أمير سعد

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المصريون

السنغال

جريس

أكد الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، جاهزية لاعبيه لمباراة السنغال في دور الـ4 ببطولة  ببطولة كأس الأمم الإفريقية، موضحًا أن البداية لم تكن على المستوى المأمول من حيث النتائج، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى جاهزية فريقه لمباراة نصف النهائي.

وشدد الفرنسي آلان جيريس على قوة المنتخب السنغالي قبل المباراة التي تجمعهما في الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أنه يعلم جيدًا حجم البطولات الكبيرة بحكم خبرته السابقة كلاعب في المنتخب الفرنسي.

وتابع جيريس أنه يعلم كل شيء عن لاعبي السنغال بحكم أنه سبق له وأن درّب ذلك المنتخب، مُضيفًا :"هذا لا يعد في الاعتبار لأن الأداء في الملعب لكل لاعب هو الأهم، ونحن سنواجه فريقًا قويًا ومن أبرز المرشحين للفوز بالبطولة".

وقال جيريس في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السنغال :"بدايتنا لم تكن على المستوى المأمول من حيث النتائج ولكننا تدريجيًا أصبحنا جاهزون لنصف النهائي".

وأضاف :"السنغال فريق قوي فنيًا ويتمتع بقوة بدنية كبيرة عكس لاعبي شمال أفريقيا ولكن المباراة متكافئة تكتيكيًا وكل مباراة لها طبيعتها الخاصة".

ورفض جيريس التعليق على الانتقادات التي وُجهت له في مباريات تونس الماضية بالبطولة الإفريقية، مؤكدًا أن ما يشغله لقاء الغد امام السنغال والفوز فيه فقط.

وأتم آلان جيريس تصريحاته بالمؤتمر الصحفي :"كنت لاعبا وأصبحت مدربًا وأعرف حجم البطولات الكبيرة جيدًا"، مُشيرًا إلى أنه سيسعى بكل الطرق للفوز بهذه المباراة.

يُذكر ان المنتخب التونسي سيواجه نظيره السنغالي في السادسة من مساء غدًا الأحد على ملعب الدفاع الجوي في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بقيادة الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما.

وكان المنتخب التونسي قد حصد 3 نقاط في مبارياته بدور المجموعات من تعادله أمام أنجولا 1/1 وأمام مالي 1/1 وأمام موريتانيا 0/0، قبل أن يفوز على غانا بركلات الترجيح في ثمن النهائي وعلى مدغشقر بثلاثية نظيفة في ربع النهائي.


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