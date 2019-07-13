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"الثقافة" المصرية تحتفل بثورة 23 يوليو في إيطاليا

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بناء على ترشيح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وضمن فعاليات احتفالات الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو فى مختلف أنحاء العالم قدمت فرقة نجوم الأوبرا حفلين بإيطاليا الأول بمقر السفارة المصرية بروما بحضور السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا مع عدد من الشخصيات الدبلوماسية العامة والجالية المصرية والثانى بالأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة جيهان زكي فى ختام النشاط الثقافي والفني للأكاديمية عن موسم 2018 – 2019 كما صاحب فعاليات مهرجان روما - افريقيا السينمائي .
 
قالت عبد الدايم ان ثورة 23 يوليو تمثل ذكرى مشرقة فى مسيرة الأمة حيث نجحت فى تغيير وجه مصر وتحقيق احلام وطموحات ابنائها ، واضافت ان الاحتفال بها فى الخارج يبرز المكانة المرموقة التى تستند الى اقدم الحضارات الانسانية كما يؤكد استعادة البلاد لريادتها اقليميا ودولياً مشيرة الى دور القوى الناعمة فى مد جسور التواصل بين شعوب الارض خاصة فى المناسبات الخالدة التى شكلت لحظات فارقة فى التاريخ . 

 يذكر أن الحفلين شارك فيهما السوبرانو ايمان مصطفي - رشا طلعت ، الميتزوسوبرانو جولي فيظي ، التينور هشام الجندي بمشاركة عدد من فنانى اوبرا سان كارلو بايطاليا ومصاحبة عازف البيانو ديفيد كريشينزي وتضمنا الأغنية الشهيرة حلوة يا بلدي ومقتطفات من اشهر الاوبرات العالمية منها الارملة الطروب ، اكسير الحب ، كارمن الى جانب عدد من الأعمال الغنائية الفرنسية والايطالية.

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