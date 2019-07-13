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وزيرة السياحة تزور معرض "ملكات مصر" في واشنطن

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وزيرة السياحة

عصام الشربيني

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خلال الزيارة الحالية التي تقوم بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة للولايات المتحدة الأمريكية، قامت اليوم الوزيرة بزيارة معرض "ملكات مصر" وذلك بناء على الدعوة التي تلقتها الوزيرة من مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك التى تنظم هذا المعرض بالتعاون مع المتحف المصري بتورينو بإيطاليا، ومتحف مونتريـال للآثار بكندا، والسفارة المصرية في واشنطن.

وحضر الزيارة السفير ياسر رضا سفير مصر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار القائمون على المعرض إلى أن المعرض يقوم بالترويج للسياحة والثقافة المصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إلقاء الضوء على حياة سبعة من ملكات الدولة الحديثة بداية من عصر الملكة نفرتارى وحتى الملكة كليوباترا، وتسليط الضوء على دور المرأة المصرية قديما في المجتمع المصري وإبراز جوانب من حياتها اليومية.

وأضافوا أن المعرض يلقى الضوء أيضا على أعمال بعض الباحثات وعالمات الآثار المصريات في العصر الحالي.

ويحتوي هذا المعرض على 300 قطعة أثرية مصرية من خمس متاحف أوروبية وكندية أهمها المتحف المصري بتورينو بإيطاليا ومتحف مونتريـال بكندا، كما يستعين المعرض بالوسائل التكنولوجيا الحديثة حيث قدم المعرض باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد جولة للزائرين داخل مقبرة نفرتارى بوادي الملكات بالأقصر.

ومن جانبها رحبت الدكتورة رانيا المشاط خلال زيارتها للمعرض بكافة الزائرين وأسرهم، ودعتهم لزيارة مصر والاستمتاع بما تزخر بها من مقومات سياحية لا مثيل لها حول العالم، مشيرة إلى أن مصر كوجهة سياحية لا يزال لديها العديد لتقدمه للسائحين.

وتحدثت الوزيرة عن أهمية الدور الذي لعبته المرأة المصرية في المجتمع المصري على مر العصور؛ حيث تزخر الحضارة المصرية القديمة بملكات كان لهن بصمات في التاريخ مثل نفرتارى وكليوباترا ونفرتيتي وحتشبسوت، مشيرة إلى أن تمكين المرأة على رأس أولويات الدولة المصرية؛ حيث أصبحت المرأة في مصر تتولى أعلى المناصب، ولافتة الى وجود ثمانية وزيرات في الحكومة المصرية، يتولين حقائب وزارية هامة.

وأكدت على أهمية مشاركة المرأة في قوة العمل مما يمثل اضافة كبيرة الى الاقتصاد القومي، لافتة إلى أن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي اطلقته وزارة السياحة المصرية يرتكز على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال السياحة، ويهدف إلى الحفاظ على البيئة والتحول الرقمي والتمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع السياحة عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم.

وأشارت الوزيرة إلى تطبيق ختم المساواة " Gender Equality Seal" في قطاع السياحة المصرى الذى أعلنت عنه الوزارة مؤخرا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لافتة إلى أن مصر تعتبر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطبق هذا الختم في قطاع السياحة.

كما أشار مسئولو المعرض إلى أن قسم السياحة والسفر بالمؤسسة سيقوم بتطوير برامجه السياحية عن مصر خلال العام الجارى لإبراز الثقافة المصرية قديما وحديثا لجمهور ومتابعى ناشيونال جيوجرافيك حول العالم.

جدير بالذكر أن المعرض يقام خلال الفترة من 1 مارس الماضى وحتى 2 سبتمبر المقبل.

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