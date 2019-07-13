تعرف على نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل

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طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الفرنسية
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الفرنسية

محمد فضل- متابعات

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الثانوية العامة

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تعقد وزارة التربية والتعليم، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا، برئاسة وزير التربية والتعليم ورئيس عام الامتحان، لإعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة (الدور الأول) ونسب النجاح، وأسماء الأوائل.

يعقد المؤتمر بحضور خالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، في تمام الحادية عشرة ظهرا.

واعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019.

وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالب/طالبة مقسمين 34 طالب/ طالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM ، طالب مكفوف، و3 طلاب دمج".

وأضاف عبد الحكم، أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا 14 طالب/طالبة، و10 طلاب في علمي رياضة، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.


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