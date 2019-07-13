» أول تعليق لنجم الجزائر بعد استبعاده من «كان 2019»

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المصريون

عطال

حرص يوسف عطال، الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر، على توجيه رسالة شكر إلى جماهير بلاده قبل مباراة نصف نهائي أمام منتخب نيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب عطال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شكرا لكل رسائلكم الحمد لله هذا قدر مكتوب وليس من السهل أن تنتهي كأس أمم أفريقيا بهذا الشكل وفي هذه المرحلة ، لكنني أثق تماما في مجموعة اللاعبين زملائي سنحارب حتى اللحظة الأخيرة إن شاء الله سنجعل الشعب الجزائري فخورا بنا".

وكان اللاعب قد تعرّض لإصابة بخلع في الكتف خلال مواجهة الأخضر أمام كوت ديفوار وعلى أثرها لم يستطع إكمال اللقاء وتم استبداله.

جدير بالذكر أن منتخب الجزائر صعد الى دور نصف النهائي بعد الفوز علي كوت ديفوار بضربات الترجيح ليلاقي منتخب نيجيريا في نصف النهائي.


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