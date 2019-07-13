5 أخبار عن «بن سلمان».. لا تصدقها

13 يوليه 2019 - 05:04 م

شعبية الرؤساء والزعماء حول العالم تُترجمها مواقع "السوشيال ميديا" فى صورة شائعات أو أخبار زائفة وتصريحات مفبركة لجذب المزيد من التفاعلات والمشاركات وإعادة تداولها بصورة أوسع بين رواد "فيسبوك" و"تويتر" حول العالم، ولا تدور الشائعات إلا بين الرؤساء الأكثر جدلا، سواء بالمواقف السياسية أو كثرة الدعابة أو الوسامة، إضافة إلى الرؤساء أصحاب التصريحات الصادمة.

ورصد موقع "فالصو"- المتخصص في كشف الشائعات ونشر الحقائق- 5 أخبار كاذبة عن الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، وهي كالتالي:-

محمد بن سلمان أجاز شرب الخمر وينسبها لعلماء الإسلام

انتشرت شائعة من خلال تصريح مفبرك منسوب لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يقول فيه: إن علماء الإسلام أجازوا شرب الخمر إذا كان الغرض منه نسيان المعاصى والذنوب.

الحقيقة: التصميم الأصلى الذى تم فبركته يرجع لعام 2018 ونشرته صفحة موقع أخبارك على تقرير بعنوان "صحيفة إسرائيلية: محمد بن سلمان أبلغ الوفد الإنجيلى الذى زار السعودية مؤخرا أن مصر أحبطت مخططا لاغتياله".

محمد بن سلمان يصرح ببناء معبد يهودى فى المدينة المنورة

مروجو الشائعات نسبوا تصريح لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، يزعموا فيه أنه مستعد لبناء معبد يهودى بالمدينة المنورة للفوز برضاء منظمة الأمم المتحدة، على حد قولهم.

الحقيقة: بالبحث عن التصريح لا يوجد له أساس من الصحة، وبالرجوع إلى صفحة الموقع الإخبارى الذى نسبت التصريحات له وجدنا خبرًا مختلفًا عن زيارة الوفد الإنجيلى للمملكة العربية السعودية، وحين تقرأ تفاصيل الخبر تجدها مجرد تكهنات أو ربما أحلام لمستشرق إسرائيلى اعتبرها مروجو الشائعات حقيقة واقعة.

محمد بن سلمان يعلن بناء كنيسة فى مكة

آخر التصريحات المزيفة، التى نسبت لولى العهد محمد بن سلمان، أنه قرر تغيير سياسة المملكة العربية السعودية وتشييد كنيسة بمدينة مكة المكرمة، التى تعد قبلة المسلمين ولا تحتوى أى دور عبادة لغير المسلمين، وتحظر المملكة بناء أى دور عبادة أخرى بمكة المكرمة.

والحقيقة: عند البحث عن التصريحات لم نجد لها أى أساس من الصحة، وبالرجوع إلى صفحة الموقع الإخبارى، الذى نسبت التصريحات له وجدنا خبرًا مختلفًا عن زيارة الوفد الإنجيلى للمملكة العربية السعودية.

محمد بن سلمان يبارك قمع الصين للمسلمين

شائعة تداولها عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، السبت 23 فبراير 2019، نقلاً عن الإعلامى حمزة زوبع، بشأن مباركة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، قمع مسلمى الصين، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المستخدمين.

الحقيقة: ما قاله بن سلمان خلال زيارته بحسب الوكالة الصينية: إن "السعودية تتمسك بقوة بسياسة صين- واحدة، ونحترم حقوق الصين وندعمها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب والتطرف من أجل حماية الأمن القومى.. ونحن مستعدون لتعزيز التعاون مع الصين"، التدوينة نقلت عن موقع أمريكى العبارة المذكورة بالأعلى، والذى لم يذكر على لسان ولى العهد سوى العبارات السابقة.

صورة مفبركة لمحمد بن سلمان وابن شاه إيران

نشر الموقع الإلكترونى لقناة العالم الإيرانية، صورة مزيفة لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان مع رضا بهلوى، نجل شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوى.

الحقيقة: الصورة فى الأساس تجمع بين بن سلمان والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التقطتها وكالة رويترز فى البيت الأبيض بواشنطن عام 2017، وكانت الصورة خلال لقاء وصف آنذاك بأنه "نقطة تحول تاريخية" فى العلاقات الأمريكية السعودية.