  • السبت 13 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:36 م
بحث متقدم
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الفرنسية

تعرف على نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل

محمد بن سلمان

5 أخبار عن «بن سلمان».. لا تصدقها

الأرصاد

تراجع ملحوظ في درجات الحرارة الأيام المقبلة

كاف

أزمة عنيفة داخل «الكاف» قبل نصف نهائي أمم إفريقيا

الاقتصاد المصري

مصر الثالثة عالميًا في النمو الاقتصادي

الدكتور طارق شوقي

اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6%

الإيغور

تعرف على الدول العربية المؤيدة لـ«مجازر الأيغور»

الملك سلمان

هام وعاجل.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

عيسي

حبس النائب "صلاح عيسي" 15 يومًا بقضية "رشوة المقابر"

أجيري

"اجيري" يهاجم "صلاح".. "جاي خلصان"

"الأعلى للإعلام" يحذر من نشر نتيجة الثانوية العامة

الحياة السياسية

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6%

#

رسميًا.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلانها غدًا

#

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

#

"الأعلى للإعلام" يوجه تحذيرًا لشركات البث والقنوات

نتيجة الثانوية العامة

الأعلي للاعلام

المواقع الإليكترونية

حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المواقع الإلكترونية، من الترويج أو نشر نتائج الثانوية العامة للعام الحالي 2019، وذلك حماية لحقوق الملكية الفكرية للحقوق الحصرية لصحيفة "اليوم السابع" التي تمتلك وحدها حق النشر حصريًا.

وقال المجلس، الذي تلقى شكوى رسمية من "اليوم السابع"، بهذا الخصوص، إنه سيتخذ عقوبات فورية وقاسية ضد المخالفين ومنتهكي حقوق الملكية الفكرية الحصرية وفقا للقانون والمعايير والأكواد الإعلامية للمجلس.

وقالت الشكوي: إن "اليوم السابع" هي الصحيفة الوحيدة في مصر التي حصلت على حق النشر الحصري لنتيجة الثانوية العامة 2019، رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم، بعكس المواقع التي نشرت أنها تمتلك حق إعلان النتيجة على غير الحقيقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لنجم الجزائر بعد استبعاده من «كان 2019»
» قرار عراقي انتظرته السعودية 23 عامًا
» «بلماضي» يُعاين أرضية ستاد القاهرة
» أنصار الله تعلن مقتل قيادات عسكرية باليمن
» ابنة رانيا يوسف تظهر عارية:«فين البنطلون»
» حريق في طائرة تجسس أمريكية.. تعرف على السبب
» تصريح قوى لعريقات حول موقف أمريكا النووى
» "كاف" يسحب بطاقات الإعلاميين بمؤتمر تونس والسنغال
» فى موقف صادم.. عائلة تعرض طفلها للبيع على الإنترنت
» السفير البريطانى بمصر عن الآثار المهربة: سنصدر بيانًا قريبًا
» مفاجأة.. زوج أنغام أعاد طليقته إلى ذمته بدون علمها

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة