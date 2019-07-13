"الأوقاف" و"الصحفيين" تفتتحان دورة "تجديد الخطاب"

افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، اليوم السبت، دورة تدريبية للصحفيين في قضايا تجديد الخطاب الديني، والقواعد المهنية في تحرير الخبر الديني، والتي تستمر لمدة 5 أيام متتالية.

وقال وزير الأوقاف: إن تنفيذ الدورة يأتي على أيدي نخبة من المتخصصين في الشأن الديني، مطالبًا الملتحقين بالالتزام بالحضور، للحصول على الاستفادة المرجوة من الدورة.

وأضاف أن يوم الأربعاء المقبل، ختام الدورة في نقابة الصحفيين، وتوزيع الشهادات بحضوره مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان.