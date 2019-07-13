مصر الثالثة عالميًا في النمو الاقتصادي

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احتلت مصر المرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونوميست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019.

وحققت مصر طفرة في معدلات النمو الاقتصادي، بحسب "الإيكونوميست"، وصلت إلى 5,6%، فيما جاءت الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%.

ووضعت "الإيكونوميست" الفلبين في المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادي يقدر بنحو 5.6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5.1%، تليها بولندا في المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4.7%.

وفي السياق ذاته، رصد التقرير الدول التي شهدت تراجعًا في معدلات النمو الاقتصادي (انكماش اقتصادي)، وذلك على النحو التالي: "إيطاليا، وسجلت تراجعًا في معدلات نموها بنحو 0.1%، تليها تركيا بنحو 2.6%، والأرجنتين بنحو 5.8%".



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