بعد مشاركته بـ«كان 2019».. حكم إفريقي شهير يعلن إسلامه

13 يوليه 2019 - 04:41 م

أشهر البنيني "كوفي كودجا"، الحكم الدولي السابق، إسلامه أثناء تواجده في مصر للمشاركة بمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

ويعد كودجا من ضمن خمسة حكام أفارقة شاركوا بالتحكيم في بطولتين منفصلتين لكأس العالم لكرة القدم، ويعتبر من حكام الفئة الثانية بالقارة السمراء.

واختار الحكم البنيني اسم محمد كوفي معربًا عن سعادته بعد إشهار إسلامه في بلد الأزهر الشريف.

كودجا حاليا مصاحب لبعثة منتخب بلاده بنين والتي ودعت بطولة أمم إفريقيا، حيث قام بأداء صلاة الظهر والعصر فى الأزهر الشريف بعد إشهار إسلامه مؤكدًا أن تعامل المسلمين كان له الأثر الأكبر فى أن يعتنق الإسلام وأن يشهره بالأزهر خاصة.

وسبق لكودجا أن أدار العديد من المباريات للمنتخب الوطني، حيث أدار 6 مباريات للفراعنة في بطولات إفريقيا وهي مواجهات مصر أمام زامبيا في بطولتي 2000، و2002، وأمام المغرب في نسخة 2006 بمصر وثم مباراتي السودان والكاميرون بأمم 2008، وأخيرا الجزائر بأمم 2010.

وودع المنتخب البنين البطولة على يد المنتخب السنغالي من الدور ربع النهائي من البطولة، والذي تأهل إليه لأول مرة في تاريخه بعدما أطاح بنظيره المغربي في دور الـ16.