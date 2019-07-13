  • السبت 13 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:37 م
بحث متقدم
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الفرنسية

تعرف على نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل

محمد بن سلمان

5 أخبار عن «بن سلمان».. لا تصدقها

الأرصاد

تراجع ملحوظ في درجات الحرارة الأيام المقبلة

كاف

أزمة عنيفة داخل «الكاف» قبل نصف نهائي أمم إفريقيا

الاقتصاد المصري

مصر الثالثة عالميًا في النمو الاقتصادي

الدكتور طارق شوقي

اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6%

الإيغور

تعرف على الدول العربية المؤيدة لـ«مجازر الأيغور»

الملك سلمان

هام وعاجل.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

عيسي

حبس النائب "صلاح عيسي" 15 يومًا بقضية "رشوة المقابر"

أجيري

"اجيري" يهاجم "صلاح".. "جاي خلصان"

بعد مشاركته بـ«كان 2019».. حكم إفريقي شهير يعلن إسلامه

الصفحة الأخيرة

كوفي
كوفي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بعد ارتدائها الحجاب.. مغنية شهيرة تثير الجدل بـ"المايوه"

#

فضيحة .. رجل دين شهير يقيم علاقة غير شرعية مع امرأة متزوجة

#

المغرب يتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على كوت ديفوار

#

«فضل» و«مجاهد» يتفقدان ملعب القاهرة الدولي

المصريون

كاس الامم الافريقية

كوفي

كودجا

أشهر البنيني "كوفي كودجا"، الحكم الدولي السابق، إسلامه أثناء تواجده في مصر للمشاركة بمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

ويعد كودجا من ضمن خمسة حكام أفارقة شاركوا بالتحكيم في بطولتين منفصلتين لكأس العالم لكرة القدم، ويعتبر من حكام الفئة الثانية بالقارة السمراء.

واختار الحكم البنيني اسم محمد كوفي معربًا عن سعادته بعد إشهار إسلامه في بلد الأزهر الشريف.

كودجا حاليا مصاحب لبعثة منتخب بلاده بنين والتي ودعت بطولة أمم إفريقيا، حيث قام بأداء صلاة الظهر والعصر فى الأزهر الشريف بعد إشهار إسلامه مؤكدًا أن تعامل المسلمين كان له الأثر الأكبر فى أن يعتنق الإسلام وأن يشهره بالأزهر خاصة.

وسبق لكودجا أن أدار العديد من المباريات للمنتخب الوطني، حيث أدار 6 مباريات للفراعنة في بطولات إفريقيا وهي مواجهات مصر أمام زامبيا في بطولتي 2000، و2002، وأمام المغرب في نسخة 2006 بمصر وثم مباراتي السودان والكاميرون بأمم  2008، وأخيرا الجزائر بأمم 2010.

وودع المنتخب البنين البطولة على يد المنتخب السنغالي من الدور ربع النهائي من البطولة، والذي تأهل إليه لأول مرة في تاريخه بعدما أطاح بنظيره المغربي في دور الـ16.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لنجم الجزائر بعد استبعاده من «كان 2019»
» قرار عراقي انتظرته السعودية 23 عامًا
» «بلماضي» يُعاين أرضية ستاد القاهرة
» أنصار الله تعلن مقتل قيادات عسكرية باليمن
» ابنة رانيا يوسف تظهر عارية:«فين البنطلون»
» حريق في طائرة تجسس أمريكية.. تعرف على السبب
» تصريح قوى لعريقات حول موقف أمريكا النووى
» "كاف" يسحب بطاقات الإعلاميين بمؤتمر تونس والسنغال
» فى موقف صادم.. عائلة تعرض طفلها للبيع على الإنترنت
» السفير البريطانى بمصر عن الآثار المهربة: سنصدر بيانًا قريبًا
» مفاجأة.. زوج أنغام أعاد طليقته إلى ذمته بدون علمها

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة