» ابنة رانيا يوسف تظهر عارية:«فين البنطلون»

13 يوليه 2019 - 04:04 م

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورتين لها ولبناتها من داخل المطار، حيث ظهرت ابنتها في صورة وهي ترتدي "بنطلون" بينما فى الآخرى وهي نائمة في نفس المكان بدونه وتظهر عارية.

وكتبت رانيا يوسف على الصورتين:" بداية الرحلة كنا مبسوطين و متشوقين .. بعد تأخير الطيارة لساعات كثيرة بقى ده حالنا".

وفي إحدى الصور تظهر الفنانة المصرية مع بناتها في صورة جماعية وهن يضحكن، بينما فى الصورة الآخرى يظهرن وهن نائمات تمامًا، وقد لوحظ خلع إحدى بناتها بنطلونها وتظهر عارية وهي نائمة، وهو ما أثار غضب المتابعين بينما سخر آخرون منها.

وقال أحد المتابعين:« أنا كنت داخل أسئل هو البنطلون اتقلع ليه ها»، بينما علق آخر قائلًا :«البنطلون راح فين؟»، فيما قال ثالث:« البنطلون ياما .. انتي نايمه ع البنطلون ياما»، وعلق آخر :« البنت اللي لبسه رصاصي .. قلعت البنطلون».



بداية الرحلة كنا مبسوطين و متشوقين

بعد تأخير الطيارة لساعات كثيرة بقى ده حالنا ????????????‍??? pic.twitter.com/nmDDhC602p — رانيا يوسف (@RaniahYousief) 13 يوليو 2019