  • السبت 13 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:38 م
بحث متقدم
عيسي

حبس النائب "صلاح عيسي" 15 يومًا بقضية "رشوة المقابر"

صومال

بـ"26 قتيلًا..انتهاء حصار فندق بجنوب الصومال

أجيري

"اجيري" يهاجم "صلاح".. "جاي خلصان"

صورة نادرة

صورة نادرة للملك سعود.. تثير ضجة على تويتر

صلاح

مفاجأة.. إجراء غير متوقع من ليفربول تجاه "صلاح"

الملك سلمان وولي العهد

بعد 23 عامًا.. مكالمة من الملك سلمان تنهي هذا الأمر

طلاب

نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019.. موقع الوزارة

سيدة جنرال

أول امرأة برتبة "جنرال" في هذه الدولة

علاء مبارك

تأجيل محاكمة نجلي مبارك في «التلاعب بالبورصة»

الشوال

"الشوالي" هذا ما حدث معى عند قدومي لـ"القاهرة"

بـ"26 قتيلًا..انتهاء حصار فندق بجنوب الصومال

الرياضة

صومال
صومال

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

مقتل 26 شخصًا خلال تحرير فندق محاصر بالصومال

#

مد أجل الحكم على المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات

#

تأجيل محاكمة حمادة السيد وآخرين بـ"ولاية سيناء"

#

السبت.. محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

مقتل

الصومال

رهاب

أنهت قوات الأمن الصومالية، هجوما شنه، مقاتلون من حركة الشباب المتشددة على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 26 قتيلا.

ومن كيسمايو، قال رائد الشرطة محمد عبدي لرويترز: "العملية انتهت. حتى الآن نعرف أن 13 شخصا ماتوا. تم إنقاذ كثيرين. والمهاجمون الأربعة قتلوا بالرصاص"

وكان أفراد من تلك الجماعة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، اقتحموا الفندق، بعد استهدافه بسيارة ملغومة، الجمعة، في الوقت الذي كان فيه شيوخ قبائل ونواب مجتمعين لمناقشة الانتخابات المحلية المقبلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أنصار الله تعلن مقتل قيادات عسكرية باليمن
» نقيب الصحفيين يعرض تفاصيل مشروع جديد للنقابة
» حريق في طائرة تجسس أمريكية.. تعرف على السبب
» تصريح قوى لعريقات حول موقف أمريكا النووى
» "كاف" يسحب بطاقات الإعلاميين بمؤتمر تونس والسنغال
» فى موقف صادم.. عائلة تعرض طفلها للبيع على الإنترنت
» السفير البريطانى بمصر عن الآثار المهربة: سنصدر بيانًا قريبًا
» مفاجأة.. زوج أنغام أعاد طليقته إلى ذمته بدون علمها
» التعليم تعتمد نسبة النجاح للثانوية بـ 78.6%
» "سيبت ليكم الهداية" تغضب الجمهور من فنانة شهيرة
» فنانة تستنجد بـ"مباحث الإنترنت" لإنقاذها من هذا الأمر

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة