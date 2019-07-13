أنصار الله تعلن مقتل قيادات عسكرية باليمن

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متابعات حنان حمدتو

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أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، أن مسلحيها أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف القوات اليمنية في هجوم على مواقعها قبالة منفذ حدودي مع قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة "نفذوا عملية هجومية على مواقع عسكرية تتمركز فيها قوات يمنية قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير"، وأكدت وقوع قتلى وجرحى من العسكريين اليمنيين.

كما أفادت القناة بأن مسلحي الجماعة ألحقوا خسائر بقوات يمنية بهجوم على مواقعها في مجازة الشرقية بعسير أيضا.

في سياق آخر، أعلنت "أنصار الله" مهاجمة مواقع لعناصر تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في قانية بمحافظة البيضاء جنوب غربي اليمن.

ووفقا لـ"المسيرة"، شن مقاتلو "أنصار الله" عملية إغارة على مواقع لعناصر "القاعدة" في جبهة قانية شمال البيضاء، أسفرت عن إلحاق خسائر في الأرواح في صفوف التنظيم.

وتشهد بعض مناطق اليمن وبخاصة في محافظة البيضاء نشاطاً ملحوظا لتنظيم القاعدة الإرهابي، حيث تشن عناصره بين حين وآخر هجمات توقع خسائر في صفوف المدنيين.


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