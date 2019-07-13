  • السبت 13 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:37 م
بحث متقدم
عيسي

حبس النائب "صلاح عيسي" 15 يومًا بقضية "رشوة المقابر"

صومال

بـ"26 قتيلًا..انتهاء حصار فندق بجنوب الصومال

أجيري

"اجيري" يهاجم "صلاح".. "جاي خلصان"

صورة نادرة

صورة نادرة للملك سعود.. تثير ضجة على تويتر

صلاح

مفاجأة.. إجراء غير متوقع من ليفربول تجاه "صلاح"

الملك سلمان وولي العهد

بعد 23 عامًا.. مكالمة من الملك سلمان تنهي هذا الأمر

طلاب

نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019.. موقع الوزارة

سيدة جنرال

أول امرأة برتبة "جنرال" في هذه الدولة

علاء مبارك

تأجيل محاكمة نجلي مبارك في «التلاعب بالبورصة»

الشوال

"الشوالي" هذا ما حدث معى عند قدومي لـ"القاهرة"

حريق في طائرة تجسس أمريكية.. تعرف على السبب

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

اشتعال النار بطائرة تجسس أمريكية

#

تعرف على سعر الدولار اليوم

#

نشوب حريق في سنترال الجيزة

#

السيطرة على حريق محدود فى مطرانية العذراء

طائرة

حريق

تجسس أمريكية

تسبب حريق اندلع في أحد محركات، طائرة تجسس أمريكية من نوع بوينغ "E-3 Sentry " على الهبوط اضطراريًا في مطار بولاية نبراسكا.

وذكرت وسائل إعلام أن حريقًا شب في أحد المحركات في الوقت الذي كانت فيه الطائرة تحلق في سماء إحدى الولايات الأمريكية.

وكان على متن الطائرة 6 أشخاص غادروها بعد الهبوط الاضطراري، دون أن تسجل إصابات.

ولا توجد معلومات مؤكدة عن مدى الخسائر التي أصابت الطائرة، كما لم يعرف متى يمكنها الإقلاع مجددا.

وتحدثت التقارير الإعلامية أن حراسة مشددة تحيط بالطائرة في انتظار الانتهاء من إصلاح العطب لمغادرة المطار.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أنصار الله تعلن مقتل قيادات عسكرية باليمن
» نقيب الصحفيين يعرض تفاصيل مشروع جديد للنقابة
» حريق في طائرة تجسس أمريكية.. تعرف على السبب
» تصريح قوى لعريقات حول موقف أمريكا النووى
» "كاف" يسحب بطاقات الإعلاميين بمؤتمر تونس والسنغال
» فى موقف صادم.. عائلة تعرض طفلها للبيع على الإنترنت
» السفير البريطانى بمصر عن الآثار المهربة: سنصدر بيانًا قريبًا
» مفاجأة.. زوج أنغام أعاد طليقته إلى ذمته بدون علمها
» التعليم تعتمد نسبة النجاح للثانوية بـ 78.6%
» "سيبت ليكم الهداية" تغضب الجمهور من فنانة شهيرة
» فنانة تستنجد بـ"مباحث الإنترنت" لإنقاذها من هذا الأمر

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة