  • الإثنين 15 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:41 م
بحث متقدم
انتحار خادمة شقيقة حبيب العادلى

النيابة تطعن على براءة حبيب العادلى

البرلمان

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين.. تعرف على السبب

تيريزا ماي

فيديو راقص لـ "تيريزا ماي" يثير ضجة

الملك سلمان

سر لقاء الملك سلمان مع رؤساء وزراء لبنان السابقين

يوم دموى.. 3 جرائم ذبح أشقاء خلال 24 ساعة

مفاجأة في جريمة ذبح أب لزوجته وأبنائه الأربعة

رانيا يوسف

"شهرة أم ترند".. 7 أزمات لـ رانيا يوسف أشعلت السوشيال

أديب

أديب: الجمهور المصري قليل الأصل وغدار

انتحار طالب جامعي لمروره بـ"ضائقة مالية"

4 حالات انتحار لطلاب الثانوية خلال 48 ساعة

ذبح

جريمة بشعة.. أب يذبح زوجته وأبناءه الأربعة

تايم

بعد انتهاء الـ"كان".. تعرف على مصير "تايم سبورت"

"كاف" يسحب بطاقات الإعلاميين بمؤتمر تونس والسنغال

الرياضة

كاف
كاف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تعليق مثير للجدل من فرجاني ساسي على مستوى "صلاح"

#

«نيانت» حكمًا لمباراة تونس ومدغشقر

#

سر حضور أبو ريدة لمباراة تونس وغانا رغم استقالته من اتحاد الكرة

#

تونس تعلن حظر النقاب في المؤسسات الرسمية

قام الإيفواري مامادو المسئول الإعلامي بالكاف بملعب الدفاع الجوي بسحب البطاقة الإعلامية الخاصة بتغطية بطولة أمم أفريقيا من بعض الإعلاميين الذين حضروا المؤتمرات الصحفية الخاصة بمنتخب تونس والسنغال.

وجاء ذلك  بسبب قيام بعض الإعلاميين بتصوير المديرين الفنيين ولاعبي المنتخبين بالهاتف الشخصي، وهو ما اعترض عليه مامادو بشدة وقام بسحب البطاقة من بعض الإعلاميين بسبب هذا التصرف.

ورفض "مامادوا" استكمال العديد من أسئلة الصحفيين الحاضرين للمؤتمر للحديث عن مواجهة السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا.

واكتفي بأسئلة قليلة من جانب الإعلاميين بعد أن أكد أن آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس وياسين الخنيسي مهاجم الفريق تأخرا في الحضور إلى المؤتمر الصحفي وبالتالي أثر هذا الأمر على الوقت المحدد لهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» النيابة تطعن على براءة حبيب العادلى
» البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين.. تعرف على السبب
» صورة.. "محرز" يهاجم سياسيًا فرنسيًا بسبب هدفه القاتل
» الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لاستكمال الدوري
» تصريحات فرنسية مثيرة عن موريتانيا
» الفيضانات تجتاح جنوب آسيا
» الحزب الشيوعي يطيح بالهدنة بين العسكري وقوى التغيير
» سيدة "عارية" تقتحم نهائي كأس العالم للكريكيت
» انتحار فتاة لرسوبها في الثانوية العامة
» رسالة "غامضة" من ريم البارودي لأحمد سعد
» سيدة تمارس الجنس مع مغنٍ شهير بعد خلاف مع زوجها

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة